Tutto stravolto per Marcell Jacobs: non ci sono più dubbi

Arrivano novità per l’oro olimpico a Tokyo 2020: il velocista azzurro Marcell Jacobs sorride al pari dei suoi colleghi

Le ultime Olimpiadi di Parigi non sono andate come sperato, forse perché le aspettative di replicare quell’oro conquistato in Giappone erano veramente elevate. O forse perché Marcell Jacobs non poteva considerarsi al meglio della forma: nonostante tutto il campione di origini statunitensi ha brillato e mostrato la sua incredibile pasta di atleta.

Dopo le olimpiadi sono arrivati altri appuntamenti importanti come il Golden Gala di Roma e il Gala dei Castelli di Bellinzona: in entrambe le competizioni, il campione olimpico ha dimostrato di tenere un passo importante e, non a caso, come si legge nel ranking internazionale diramato nelle scorse ore dalla World Athletics, il velocista lombardo ha conquistato più punti del previsto. Noah Lyles, campione olimpico statunitense dei 100 metri a Parigi, alla fine non è così lontano.

Jacobs, buone notizie dalla World Athletics: ranking migliorato. Sorridono anche gli altri azzurri

Il nuovo ranking internazionale stilato dalla World Athletics sorride al campione nato a El Paso. Dopo la cocente delusione in Francia, si temeva una batosta fin troppo grande da tollerare, e invece Jacobs è riuscito a sorprendere tutti, ancora una volta. Secondo la nuova classifica, l’azzurro ha concluso l’annata agonistica al settimo posto con 1.392 punti. Considerando che Noah Lyles è primo a quota 1.466 punti, c’è da dire che la classifica è molto positiva.

Marcell Jacobs ha stupito tutti in questo 2024, malgrado quel quinto posto a Parigi che non gli sia andato del tutto giù. Ma le soddisfazioni non sono mancate, come ad esempio il primo posto conquistato agli Europei di atletica di Roma, onorati alla grande dall’oro olimpico.

Per quanto riguarda invece gli altri atleti azzurri, il ranking internazionale sorride un po’ a tutti. Gianmarco Tamberi, altro oro a Tokyo 2020, ha terminato in quarta piazza a 1.365 punti. Un ottimo risultato considerando quanto ha dovuto passare a Parigi per via di numerosi problemi di salute (soprattutto ai reni).

Se Tamberi esulta alla grande, l’altro gioiello di casa nostra, Lorenzo Simonelli, 22 anni, può definirsi più che soddisfatto: il campione d’Europa nella corsa a ostacoli si trova a quota 1.401 punti, ad appena due lunghezze dal podio occupato dall’ostacolista giamaicano Rasheed Broadbell. In cima svetta invece Grant Holloway (campione olimpico dei 110 metri ostacoli a Parigi 2024) con i suoi 1.504 punti.