ESCLUSIVA SI Pedullà: “Genoa, Balotelli sempre più vicino”

Il Genoa sta per tesserare Gaston Pereiro dopo aver fatto un paio di tentativi sia per Ounas che per Ben Yedder. I profili piacevano entrambi, ma i costi apparivano proibitivi rispetto a quelli per Pereiro. Tutto questo perché il Genoa, che ha due posti in lista, confida sempre di poter accogliere Mario Balotelli, come anticipato nei giorni scorsi. L’attaccante ha già dato la sua disponibilità totale, Gilardino ha avallato e continua ad aspettare convinto – dopo avergli parlato – che il classe 1990 motivato possa dare un contributo alla causa. E sulle motivazioni di Balotelli non ci sono dubbi. Serve soltanto, come spiegato, che la proprietà sciolga le ultime riserve, considerata la perplessità sempre manifestata nel prendere calciatori troppo avanti con gli anni. Ma siamo a pochi passi dagli accordi, la notizia delle ultimissime ore è che Balotelli e il Genoa sono sempre più vicini, contratto fino a giugno. Se non ci saranno retromarce improvvise oggi non prevedibili, la svolta è attesa nelle prossime ore. Super Mario è sempre stato un’opportunità (il Torino fin qui sullo sfondo) che non dipendeva dall’arrivo di Pereiro. E ora le parti stanno lavorando in modo proficuo per tagliare il traguardo già nelle prossime ore.

FONTE: Alfredo Pedullà