L’Inter ha ripreso il cammino della concretezza. Ma Inzaghi vuole correggere i difetti

L’Inter ha conquistato la terza vittoria consecutiva dopo la sconfitta nel derby. Contro il Torino i nerazzurri hanno controllato il gioco cercando anche di aumentare il vantaggio, ma qualche sbandata difensiva ha tenuto in gara i granata. Il tasso di concentrazione viene un po’ a mancare. Un po’ di calo fisico e di concentrazione, negli istanti finali il Toro ci crede alzando il baricentro per un tutto per tutto. Triplo Thuram, secondo tris interista. Con due gol incassati.

Nove gol incassati nelle prime sette giornate in Serie A sono un numero troppo elevato. E allora il collettivo deve crescere anche su questo aspetto.