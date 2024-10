Brividi per Sinner, si è arreso: “È troppo per me”

Jannik Sinner è riuscito ancora una volta a trionfare mettendo in campo il proprio meglio. Le dichiarazioni del grande rivale ne sono chiara testimonianza

Jannik Sinner è riuscito a fare ancora una volta del suo meglio: chiuderà questo 2024 in prima posizione nella classifica ATP, ormai è matematico, e sicuramente con un’altra finale vinta. Al Masters 1000 di Shanghai ha trionfato contro Novak Djokovic con il punteggio di 7-6, 6-3 e ciò che è stato detto al termine della gara non lascia assolutamente dubbi.

Sinner ci è riuscito ancora: ha nuovamente vinto contro Nole e ha conquistato un nuovo trofeo da apporre in bacheca. Il 23enne, primo al mondo nel ranking, continua a far sognare l’Italia e a dimostrare quanta forza mentale, oltre che fisica, sia in grado di avere.

Al termine dell’ultimissima gara della competizione cinese, Sinner ha affermato in conferenza: “Ho cercato di rimanere molto calmo, di non farmi problemi se sbaglio qualche colpo, ma di continuare a spingere ogni giorno con la migliore energia. Il successo non mi cambierà, né come persona né come giocatore”. Ma non è ovviamente stato l’unico a parlare: tra i due è stato il serbo a stupire di più.

Djokovic elogia Sinner e lo incorona

Una volta terminata la finale di Shanghai vinta da Jannik Sinner, Novak Djokovic ha dichiarato: “Ciao a tutti. Voglio dirvi grazie per il supporto che mi avete dato nel corso della settimana. Eravate sempre in tanti all’uscita dell’albergo ed è sempre un piacere giocare qui. Ho avuto molto successo in Cina nella mia carriera e sono contento di essere tornato. Faccio i complimenti a Sinner”.

“Sei stato troppo bravo per me oggi, Jannik. Hai meritato di vincere questo titolo. Faccio le congratulazioni anche al team di Sinner, conosco un paio di ragazzi (facendo riferimento al nuovo preparatore atletico Marco Panichi e al nuovo fisioterapista Ulises Badio, ndr.)”, ha concluso.

Il preparatore Marco Panichi, da circa trent’anni nel mondo del tennis, ha lavorato per poco più di sei anni al seguito di Djokovic, contribuendo ai suoi successi nella sua enorme carriera, così come il nuovo fisioterapista di Sinner, Ulises Badio, che nel 2017 ha lavorato con il serbo.

Al Masters 1000 di Shanghai non c’è stata storia: nonostante il momento complicato e la questione legata al Clobestol che ancora pende su Sinner dopo il ricorso del WADA per l’assoluzione piena dell’ITIA, l’altoatesino in Cina ha compiuto un percorso pazzesco. Una strada che si è conclusa con una pesantissima vittoria in finale contro il più vincente di sempre: Novak Djokovic.