Roma carica e motivata: contro l’Inter per la svolta

Non era l’inizio di campionato che s’aspettava, la Roma. I giallorossi scenderanno in campo contro l’Inter domenica sera e in ottica formazione Juric potrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa. A centrocampo coordina le operazioni in regia Koné, affiancato dal dinamismo di Cristante. A destra Celik, sul lato opposto Angelino. Sulla trequarti pronti Baldanzi e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.