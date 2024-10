Jannik Sinner continua a macinare vittorie una dietro l’altra. A quattro giorni di distanza dal trionfo in finale al Masters 1000 di Shanghai, il tennista altoatesino batte ancora Novak Djokovic e conquista la finale del Six Kings Slam, torneo di esibizione in Arabia Saudita con un montepremi da capogiro.

Jannik si è esaltato nelle difficoltà, superando Djokovic 6-2 6-7 (0) 6-4 in due ore e 27 minuti. Ora affronterà sabato in finale il vincente tra Alcaraz e Nadal.