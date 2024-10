Juve, non basta un Perin formato super. Brutta prova in Champions

Non è bastato un Perin miracoloso contro lo Stoccarda, perché la Juventus di Motta è incappata nella prima sconfitta in stagione in Champions League. I bianconeri non hanno brillato affatto sul piano del gioco e della prestazione: fase difensiva un po’ troppo remissiva, tanta fatica nella creazione di presupposti offensivi.

Domenica contro l’Inter servirà tutta un’altra Juventus perché il derby d’Italia sarà importante per comprendere, quantomeno in via temporanea, gli indizi del campionato.