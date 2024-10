Con i gol di Pedro e Isaksen (uno per tempo) la Lazio espugna Enschede e archivia la pratica Twente senza particolari patemi. La banda di Baroni viene agevolata dall’espulsione di Unnerstall (11esimo della prima frazione), controlla la gara e omposta diverse azioni interessanti. Dopo gli acuti contro Nizza e Dinamo Kiev, altro successo in Europa League per i biancocelesti, ora a punteggio pieno nella classifica dell’Europa League.