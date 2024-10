Antonio Conte ha una visione prospettica e guarda oltre la sfida contro il Lecce. Sono diverse le novità previste per la gara contro i giallorossi in vista del tour de force con Milan, Atalanta e Inter: tre gare da affrontare nel giro di 13 giorni e che potranno fornire un indizio più preciso sulla competitività dei partenopei in chiave vertice.

Sarà inedita la formazione che scenderà in campo oggi al Maradone: punti fermi Lukaku e McTominay, ecco gli inserimenti di Ngonge e David Neres.