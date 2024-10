Verso il derby d’Italia tra precedenti e curiosità: i numeri di Inter e Juventus

Il derby d’Italia si avvicina e l’indice di tensione, sul piano dei tifosi, cresce sempre di più. Il sito ufficiale della Juventus ha proposto un interessante testo con tutti i dati e le statistiche. Lo riportiamo di seguito: ”

La Juventus è la squadra contro cui l’Inter ha subito più sconfitte in Serie A: 87 (il 13% delle partite perse in totale dai nerazzurri nella competizione); tuttavia, i bianconeri hanno ottenuto soltanto due successi nelle ultime sei sfide (2N, 2P) in campionato contro i nerazzurri.

Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Inter e Juventus in Serie A: tre successi per parte e due pareggi, con esattamente otto gol a testa.

L’Inter ha vinto l’ultimo confronto con la Juventus in campionato (1-0 lo scorso 4 febbraio) e non ottiene due successi di fila contro i bianconeri in Serie A dal periodo tra il novembre 2003 e l’aprile 2004, con Alberto Zaccheroni allenatore del club meneghino”.

Fonte: sito ufficiale della Juventus.