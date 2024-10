Tridente mozzafiato e una tecnica invidiabile: la ricetta del Barça formato super

C’erano due esami in questa settimana per il Barcellona. Prima l’Europa con il Bayern Monaco, poi il Clasico con il Real Madrid. Risultato? 4-1 in Champions, 4-0 al Bernabeu. I blaugrana difendono il record d’imbattibilità (43) e si portano a +6 sui rivali, guidando con merito la vetta della Liga. Pedri incanta in mezzo al campo, l’ingresso di De Jong si rivela determinante nella gestione del possesso verticale, e Lewandowski accende la ‘modalità bomber’, mettendone a segno due. Raphina imprendibile, la difesa manda in fuorigioco a più riprese gli attaccanti di Ancelotti.

Ritmi asfissianti: momento di forma impressionante per la truppa di Flick. Lamine Yamal continua ad avere un rendimento esaltante. Segna, accelera, strappa, s’accentra, gestisce e… punge con esultanze che in Spagna hanno scatenato polemiche. Esecuzioni rapide ed tecnicamente estemporanee, così il Barcellona è tornato a essere grande.