Amicizia da Scudetto: Lukaku e Kvaratskhelia fanno la differenza in una partita che pesa tantissimo per il Napoli, in ottica della corsa al tricolore.

Ed alla fine del match, il belga ha postato una foto con il compagno di squadra, dove mostrano con le dita il risultato e con la scritta “On pro clubs and in real life”. Ecco lo scatto pubblicato dall’attaccante.