Milan in campo a Monza per cercare una svolta. Il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca tiene in panchina Leao: scelta forte, Okafor ancora al posto del ‘dieci’. A centrocampo rientra Reijnders dopo la squalifica. Sulla trequarti ci sono anche Chukwueze e Pulisic. Servono i tre punti per cercare la svolta.

La probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez, Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.