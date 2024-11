Bologna, Italiano: “Giochiamo con squadre più forti di noi, e ce lo dimostrano”

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko contro il Monaco: “Non ci sono rischi perché domani apriremo il capitolo Roma convinti di aver fatto una grande partita anche oggi e sapendo di non essere stati in grado di concretizzare palle gol. In questa competizione giochiamo contro squadre superiori a noi che non lo stanno dimostrando al 100% perché siamo bravi noi a metterli in difficoltà. Dobbiamo cogliere gli spunti positivi. Teniamo botta. Ho appena guardato con lo staff le quattro situazioni nitide per andare in vantaggio e se non abbiamo la capacità di metterla dentro ci sta lo ‘svarione’ finale. Non c’è però nessun rischio: da domani si prepara la Roma, una partita difficile che analizzeremo bene per ‘andare a ballare da qualche parte’. Sinisa aveva ragione, ma io penso che vedere i ragazzi recriminare in Champions significa che qualcosa di buono lo stiamo facendo“.

Bologna, Italiano sulla preparazione della gara

Come avevate preparato in attacco la partita di questa sera: “Noi l’abbiamo preparata in ritiro questa partita, non ieri, perché abbiamo fatto 48 minuti di allenamento e 20 di video. Questa partita è stata preparata con i nostri principi. Davanti avevamo una squadra che non ti lascia giocare poi nel secondo tempo abbiamo preso le misure ed è mancato in qualche occasione solo la capacità di metterla dentro. C’è da considerare però anche l’avversario: fisicamente il Monaco è molto forte e non è facile giocare contro giocatori del genere. Ad ogni modo rimango contento perché prima delle partite penso di soffrire di più di quello che poi soffriamo. Volevamo regalare a Bologna i primi 4 punti, ma non è ancora tutto perso“.