Lutto nel mondo del calcio: è morto Evaristo Beccalossi

Lutto nel mondo del calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra milanese.

Lutto nel mondo del calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell’Inter, storico centrocampista della squadra milanese.

Calcio italiano in lutto, è morto Beccalossi

L’ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di vestire la maglia nerazzurra giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il prossimo 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.

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