Inter in piena corsa Scudetto e Simone Inzaghi tiene il gruppo incollato al doppio obiettivo, facendo qualche calcolo anche in termini di impiego. Ecco perché, proprio quando si avvicina la sfida contro il Napoli in programma domenica, il tecnico del Biscione potrebbe fare qualche cambiamento questa sera contro l’Arsenal. Taremi, Bisseck e Zielinski dal 1′?

(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Calanoglu, Frattesi, Zielinski, Darmian; Lautaro, Taremi.