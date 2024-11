Dopo le parole di José Mourinho sul calcio turco (“All’estero non lo guardano”, ha detto lo Special One), è arrivata prontamente la replica del tecnico del Galatasaray Okan Buruk, dopo la vittoria per 3-2 contro il Tottenham: “Abbiamo dimostrato cos’è il calcio turco! Considerando gli insulti fatti al calcio turco, abbiamo dimostrato la qualità di questo Paese!”. Insomma, una stoccata dritta a Mou.