Juventus, l’a.d. Scanavino: “Siamo fra i top club mondiali, puntiamo a nuovo record di ricavi”

Nel corso dell’Assemblea degli Azionisti della Juventus, tenutasi all’Allianz Stadium di Torino, è intervenuto l’amministratore delegato bianconero Maurizio Scanavino: “Dal punto di vista delle performance sportive, la scorsa stagione si è conclusa con tre trofei, uno della squadra femminile, la squadra maschile ha vinto la Coppa Italia e un trofeo della nostra squadra para-olimpica. Ci siamo qualificati alla Champions e al Mondiale per Club. C’è stato un aumento del capitale investito dal calciomercato, che ha generato 22.5 milioni di euro, con effetto finale negativo di circa 44 milioni. Dal punto di vista organizzativo, lo scorso anno, si è aggiunto a noi Cristiano Giuntoli e sono cambiati gli allenatori della prima squadra maschile e della prima squadra femminile, che adesso sono allenate da Thiago Motta e Massimiliano Canzi. Dal punto di vista comunicativo è nato Creator Lab”.

Poi sulla crescita anche fuori dal campo: “Siamo tra i primi club al mondo, questo strumento poi sarà utile per lo sviluppo. Un altro progetto importante riguarda il nostro merchandising. Andando ai risultati, il bilancio si chiude con un costo di 395 milioni di euro, con 400 milioni di costi operativo. Un risultato operativo di 175 milioni e un risultato di esercizio negativo di circa 200 milioni. L’impatto sulla Champions ha avuto un impatto di circa 130 milioni, però siamo in proiezione positiva in termini di risultato netto. Nella campagna estiva sono stati effettuati incrementi di 150 milioni di euro, con cessioni di 30 milioni di euro che ha portato un effetto sulle plusvalenze di 60 milioni di euro, con effetto negativo di 66 milioni di euro, 36 milioni nella stagione corrente e 30 nelle stagioni successive. C’è stato l’ingresso in società di Giorgio Chiellini, per una crescita manageriale all’interno della società. La campagna abbonamenti si è conclusa con oltre 19 mila abbonamenti. Ricordo che la scorsa stagione si è conclusa con il record di ricavi per lo stadio, al netto della nostra non partecipazione alla Champions League, grazie ad una politica mirata. Ci aspettiamo quest’anno un risultato molto importante sul tema abbonamenti e speriamo di riuscire a confermare un nuovo record di ricavi anche per questa stagione. Il bilancio approvato al 30 giugno 2024 segna una perdita di 199 milioni. La società di revisione non ha rilevato nulla sull’esercizio concluso al 30 giugno”.