Finisce in parità la sfida tra Royale Union SG e Roma: 1-1. Giallorossi che erano passati in vantaggio con il colpo di testa di Mancini al minuto 62, sfruttando l’incertezza del portiere avversario. La formazione belga non demorde e al 77′ trova la via del pari con Mac Allister. Finale di sofferenza per la banda di Juric, che porta a casa un punto e sale a quota 5 dopo quattro giornate (3 gol segnati e 3 incassati).