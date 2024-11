Fondazione Lazio, accordo con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per attività sportive formative nelle carceri

Coinvolgere i detenuti in un percorso di carattere sportivo e formativo finalizzato anche a migliorare la socializzazione all’interno degli istituti. È questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione fra Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Fondazione S.S. Lazio 1900, sottoscritto oggi al S.S. Lazio Training Center di Formello (Rm). L’intesa, siglata dal capo del Dap Giovanni Russo e dalla presidente della Fondazione Cristina Mezzaroma, prevede l’avvio di una serie di attività a beneficio della popolazione reclusa negli istituti penitenziari del Lazio da realizzarsi attraverso il coinvolgimento di atleti, ex atleti ed esponenti della Polizia Penitenziaria. Insieme a loro, anche professionisti appartenenti a staff tecnici di diverse discipline sportive messi a disposizione dalla Società Sportiva Lazio che, con 88 sezioni sportive, circa 10mila atleti iscritti e 400 tecnici, è la società polisportiva più grande e antica d’Europa.

Le attività sportive dei detenuti saranno inoltre integrate da una serie di incontri formativi con docenti di diritto e di diritto dello sport, medici e paramedici. Il programma punta a incidere positivamente sulla socializzazione interna agli istituti e, al tempo stesso, a fornire loro le giuste motivazioni per la risocializzazione una volta usciti dal carcere.

Una apposita cabina di regia, composta da rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Fondazione, monitorerà regolarmente l’andamento del programma, lo svolgimento e lo sviluppo delle attività.

“Lo sport, insieme al lavoro – afferma il responsabile del Dap Giovanni Russo – costituisce la più importante leva per favorire la rieducazione e il reinserimento del detenuto nella società. Come Dipartimento abbiamo sottoscritto fin qui numerosi accordi finalizzati sia alla promozione dell’attività sportiva e motoria in generale, sia alla diffusione fra la popolazione reclusa dei principi che sottendono alla cultura sportiva. Ringrazio la Società Sportiva Lazio per aver voluto condividere i nostri stessi obiettivi”.

La presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Cristina Mezzaroma ha espresso la sua soddisfazione per il protocollo appena firmato: “La Fondazione S.S. Lazio 1900 è onorata di aver sottoscritto questa intesa di collaborazione con il Dap. Sentiamo la responsabilità di dover essere all’altezza del progetto, visto che è la prima volta che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria volge lo sguardo verso una società sportiva o ad una Fondazione legata ad essa. Siamo altrettanto consapevoli di poter svolgere al meglio il nostro compito, in quanto la Fondazione, con le sue molteplici sezioni, e la S.S. Lazio calcio, in particolare, sono da sempre in prima linea nella formazione, educazione e trasmissione dei valori umani, come il rispetto, da sempre rappresentati dai colori biancocelesti”.