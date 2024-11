Milan, Reijnders: “Non possiamo prendere 3 gol uguali. Assist a Leao? Era l’unico modo per dargliela”

Il centrocampista del Milan e della Nazionale olandese, Tijjani Reijnders, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del pazzo 3-3 ricavato dai rossoneri contro il Cagliari.

Queste le sue parole in merito alle tre reti subite dal Diavolo: “Abbiamo cominciato concedendo subito un gol, non è così che vuoi iniziare una partita. Non è possibile, non è da Milan concedere tre gol uguali. Cross subiti? I cross sono un loro punto di forza e non abbiamo prestato attenzione. C’era sempre qualcuno libero sul secondo palo. Non puoi vincere queste partite se non difendi bene”. Poi sull’assist regalato a Leao: “Cercavo lo spazio in mezzo, non l’ho trovato e poi ho visto Leao attaccare lo spazio. Era l’unico modo per fargliela arrivare. Per fortuna poi ha segnato”.