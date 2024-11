Alcaraz subito ko: Sinner sta già godendo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz attesi protagonisti alle Atp Finals. E’ già arrivata una prima sentenza

Nella giornata di domenica sono cominciate le Nitto Atp Finals, il torneo che vede sfidarsi i migliori otto tennisti al mondo con in palio uno dei titoli più ambiti della stagione.

Un 2024 che ha visto la consacrazione definitiva di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che, in questa stagione, si sono divisi le vittorie agli Slam, mostrando di essere un gradino sopra gli altri. Tutta Italia fa ovviamente il tifo per il tennista altoatesino e ci si augura che possa regalarsi e regalare un’ultima gioia in questo 2024 ricco di soddisfazioni sotto tutti i punti di vista.

Sinner ha esordio con una vittoria alle Finals, battendo Alex de Minaur nel primo match della fase a gironi. Sinner non è l’unico favorito per vincere l’evento di Torino. C’è ovviamente anche Alcaraz e chissà che i due non possano nuovamente ritrovarsi di fronte in finale e mettere in scena un altro stupendo match come quelli già disputati nel 2024.

Atp Finals, Wilander sicuro sul favorito a Torino

L’ex numero uno Mats Wilander, ora commentatore su Eurosport, si è esposto sul favorito delle Finals. Una previsione netta e inequivocabile quella dello svedese, in linea con quanto mostrato dai protagonisti nella seconda parte di stagione.

Nonostante Sinner venga da una stagione dispendiosa e abbia più pressione sulle spalle, per Wilander il favorito numero uno resta lui: “Il grande favorito di queste Finals è sicuramente Jannik Sinner. Quello che è riuscito a fare sul cemento quest’anno, vincendo i due tornei del Grande Slam e portando a casa altri cinque successi, è incredibile” ha sottolineato, affermando come lo veda molto maturato anche a livello psicologico.

L’unico ostacolo sulla strada di Sinner verso la vittoria del torneo secondo Wilander è la tenuta fisica in quanto l’azzurro ha subito qualche infortunio di troppo nel corso di questa stagione. L’ex numero uno al mondo ha spiegato come tali infortuni siano dovuti al fatto che Sinner abbia messo più massa muscolare, cambiando il suo fisico.

Per Wilander, dunque, Carlos Alcaraz non è il favorito a Torino. Il tennista iberico proverà a centrare un’impresa mai riuscita al suo connazionale e idolo Rafa Nadal, il quale, in oltre 20 anni di carriera, non ha mai trionfato nel torneo di fine anno nonostante numerose partecipazioni.