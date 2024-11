La Dea illuminata. Gasp “frena” l’entusiasmo, ma l’Atalanta sogna

Una bella vittoria che può valere molto in ottica futuro. Ieri l’Atalanta ha battuto in rimonta l’Udinese e continua a stabilizzarsi nei piani alti della classifica. Gian Piero Gasperini, nel post partita, ha provato a raffreddare gli entusiasmi ma è chiaro che i tifosi della Dea stanno cominciando a sognare, perché dopo la vittoria a Napoli ne è arrivata un’altra, forse ancora più importante per com’era iniziata la gara.

Gasperini ha la miglior versione della sua Atalanta? Forse sì, perché la coperta è lunga e ogni pedina sembra essere funzionale allo scacchiere della Dea. Per lo scudetto forse è presto, è vero, ma se continua a giocare in questo modo ecco che questa squadra non deve avere paura di nessuno, perché ha dimostrato di potersela giocare con chiunque a prescindere dall’avversario. L’ennesima impresa sportiva da parte di Gasperini.