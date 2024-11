Classifica F1, l’annuncio è appena arrivato: spoilerato il vincitore

Il Mondiale di Formula 1 si avvia alla conclusione. Pochi dubbi sull’esito finale. C’è chi si è esposto nettamente

Tutto pronto per il gran finale del Mondiale di Formula 1 2024. Mancano ancora quattro gare alla conclusione, tutte ravvicinate a partire dal weekend del 22-23 novembre quando si correrà sul tracciato cittadino di Las Vegas per la seconda nella storia della Formula 1.

Dal Nevada ci si trasferirà la settimana successiva in Qatar dove è prevista anche l’ultima gara sprint stagionale. Infine, l’8 dicembre, l’epilogo come da tradizione ad Abu Dhabi dove, nella settimana seguente, ci saranno anche alcune giornate di test in vista della prossima stagione con tante novità previste nella line up dei piloti.

Il trittico di gare tra fine ottobre e inizio novembre si è concluso con l’impresa di Max Verstappen. Un GP memorabile quello del campione olandese che, partito dalla 17esima posizione ottenuta in qualifica, è risalito fino alla prima posizione in una gara condizionata dalla pioggia incessante che ha causato ritiri e sospensioni. Poteva essere l’occasione per Norris per riaprire ulteriormente la lotta per il primo posto e, invece, il sesto posto finale rappresenta di fatto una pietra tombale sulle speranze di titolo del pilota della McLaren.

Formula 1, tutto deciso: nessun dubbio sul vincitore del Mondiale

Vittoria di Verstappen ovviamente accolta con grandissima soddisfazione nel box Red Bull. Era dal GP di Spagna dello scorso giugno che il fuoriclasse olandese non riusciva a salire sul gradino più alto del podio, una vera anomalia per chi ci ha abituato a lasciare le briciole agli avversari nell’ultimo biennio.

Un sospiro di sollievo anche per Helmut Marko che, con la consueta schiettezza, si è detto ormai certo dell’ormai prossimo poker iridato di Verstappen. “La vittoria di Max – spiega il responsabile piloti della Red Bull – è stata il modo migliore per rispondere a tutto quello che è successo di recente. Il titolo è a un passo e sarebbe davvero incredibile se qualcuno riuscisse a recuperare su di lui“.

Verstappen ha il primo match proprio a Las Vegas. Con 62 punti di vantaggio su Norris, al pilota della Red Bull basta vincere il prossimo GP oppure piazzarsi davanti al rivale per conquistare matematicamente il quarto titolo consecutivo e entrare ulteriormente nella storia della F1. Un’impresa riuscita solo ad altri quattro grandissimi campioni ovvero Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher (recordman assoluto con 5), Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Quest’ultimo, come Verstappen, li ha conquistati tutti con la Red Bull dal 2010 al 2013.