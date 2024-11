De Rossi: “Mai più a Trigoria? Dove uno sta bene, torna. Un giorno tornerò”

A Coverciano va in scena la cerimonia annuale della “Hall of Fame del Calcio Italiano”, il riconoscimento che dal 2011 la FIGC assegna a calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno scritto la storia del nostro calcio. Daniele De Rossi dal palco ha avuto modo di parlare anche del recente esonero dalla panchina della Roma: “Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa. L’esonero fa parte del mestiere, io lì sono a casa, ci lavora anche mio padre. Ho passato più tempo a Trigoria e qui che a casa. Dove uno sta bene torna, un giorno tornerò”.