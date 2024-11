Doloroso addio nello sport, si ritira uno dei più grandi di sempre

Un doloroso addio arriva dal mondo dello sport, uno dei più grandi di sempre è pronto a salutare una volta per tutte

È arrivata una di quelle notizie che, sicuramente, spiazza il mondo dello sport. Anche perché nessuno si sarebbe immaginato che l’atleta prendesse una decisione del genere. Un “colpo”, non indifferente quello che nelle ultime ore hanno ricevuto gli amanti del ciclismo. La notizia del suo ritiro, infatti, continua ad avanzare sempre di più.

O almeno queste sono le sensazioni che arrivano. Fatto sta, però, che molto presto Mark Cavendish ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo. Lo ha fatto peraltro in bellezza (vincendo) nelle ultime ore dopo aver concluso il “Criterium” in quel di Singapore del Toure de France. Quella di domenica 10 novembre è stata la sua ultima gara da professionista.

Non un atleta qualunque visto che stiamo parlando di uno che detiene il record di vittorie di tappa al Tour De France (ben 35). Il 39, anche se per tutti viene conosciuti come “Manx Missile“, sta decidendo di lasciare tutto. Non si tratterebbe affatto della prima volta visto che, un annuncio del genere, lo aveva già effettuato in passato.

Sport spiazzato, l’atleta è pronto al ritiro: decisione oramai presa

Negli ultimi giorni è stato ospite di un importante evento come la presentazione del percorso del “Toure de France” del prossimo anno. Alla domanda se avesse preso, o meno, la considerazione di tornare la risposta non si è fatta attendere: “Termini la gara e pensi che non lo faresti mai più. Poi dopo qualche giorno potrebbe iniziare a mancarti. Vedremo“.

Come riportato in precedenza Cavendish aveva già annunciato un ritiro dal ciclismo. Era il 2023 quando, dopo aver ottenuto 34 vittorie, decise di non volerne sapere più niente di questo sport. Fino a quando, in autunno, non ha annunciato che sarebbe ritornato in pista nel 2024. Il tutto dopo essersi goduto una lunga vacanza insieme alla sua famiglia.

Quest’anno, però, non aveva più corso dopo la conclusione del Tour nel mese di luglio. Fino alle recenti gare di esibizione del TdF Criterium di fine stagione in Asia, tra cui quella di Saitama, in Giappone. Poi, nel corso di una intervista rilasciata alla rivista “Men’s Health” dichiarò: “Un ritorno in gruppo nei professionisti? Quello che posso dire è che non farò mai più il Tour de France“. I tifosi, intanto, sperano in un altro suo cambiamento di idea. Anche se, a quanto pare, sembra che abbia preso la sua decisione definitiva.