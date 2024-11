ESCLUSIVA SI Pasalic fa 51, l’agente: “Uno dei top in Italia negli ultimi 5 anni. Scudetto? L’Atalanta può sognare”

Mario Pasalic fa 51: tanti i gol fatti in Serie A dal centrocampista croato, che dal suo arrivo in Italia ha fatto meglio di tutti in tal senso fra i giocatori del suo ruolo. Nella storia della Serie A è nella top-50 di sempre, avendo agganciato un giocatore come Stankovic (alle spalle invece giocatori del calibro di Nainggolan, Matthaus e Rui Costa, fra gli altri).

L’agente del centrocampista nerazzurro, Marko Naletilic, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlarci di lui.

Due gol molto pesanti, prima contro il Venezia e poi contro l’Udinese. Che ne pensa del suo inizio di stagione?

“Semplicemente fa il suo lavoro e lo fa bene. Ha iniziato bene questa stagione, magari segna un po’ meno rispetto alle annate precedenti anche perché ricopre in campo una posizione più da centrocampista box to box, che è il suo ruolo migliore”.

Da critica e giornali è un po’ sottovalutato secondo lei? Dal suo arrivo in Italia nessun centrocampista ha fatto i suoi gol.

“E’ uno dei migliori centrocampisti della Serie A degli ultimi 5 anni, di certo comunque però non è sottovalutato dal mister. E’ un calciatore molto efficace e concreto, ma meno spettacolare, fa parte di una squadra molto forte da anni ormai, dove tutti sono soggetti alle rotazioni ed è in una società molto importante. E’ orgoglioso di essere un calciatore importante nell’epoca più grande della storia di Atalanta”.

Ma l’Atalanta può vincere lo Scudetto secondo lei?

“Assolutamente sì. Lo dico per la stima che ho nella qualità dei giocatori e nella rosa, può essere competitiva fino di fine campionato”.

Sei squadre in 2 punti. Chi può lottare per lo Scudetto?

“Inter, Napoli, Atalanta, Juve e Milan. Il campionato è molto lungo ancora. Comunque darei un leggero vantaggio all’Inter, per motivi di esperienza, mentalità vincente a abitudine alla pressione che portano certe gare”.