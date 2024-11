Fiorentina, conferme su conferme. Ed è Kean show

La Fiorentina continua a stupire e ora è a ridosso delle prime posizioni della classifica. La vittoria di ieri pomeriggio, in rimonta, contro il Verona, ha dimostrato come ormai questa squadra si conosca molto bene e come abbia recepito alla perfezione gli insegnamenti di Raffaele Palladino. Il simbolo della rinascita viola e di questa nuova gestione è Moise Kean. Arrivato a Firenze tra alcuni dubbi, il classe 200 ci ha messo poche partite per far ricredere tutti.

Una sorta di rinascita per lui, 11 reti e un assist fino a questo momento. Una vera e propria rinascita dopo stagioni in cui molti lo avevano già condannato. E invece Kean, in silenzio, ha lavorato, ha scelto forse la piazza più adatta a lui, con meno pressioni, forse, rispetto a Torino, ed ecco che i risultati stanno arrivando. Con un calciatore in queste condizioni, l’attacco di Palladino può dormire sonni tranquilli.