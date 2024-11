Hamilton-Ferrari, colpo di scena poco fa: ora Verstappen è nei guai

Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025: Verstappen è già nel mirino, il colpo di scena è emerso poco fa

Lewis Hamilton e la Ferrari. Il giorno si avvicina sempre più. Una febbrile attesa fin dallo scorso mese di febbraio quando fu annunciato il passaggio del campione britannico a Maranello con un contratto pluriennale. Il 2025 vedrà quindi questo matrimonio tra la rossa e Sir Lewis prendere vita con un solo ed unico obiettivo, riportare il titolo a Maranello.

L’ultimo mondiale piloti vinto risale addirittura al 2007 con Kimi Raikkonen ed in Ferrari è arrivato il tempo di primeggiare nuovamente. Da qui la scelta di puntare su un sette volte campione del mondo, un pilota che negli ultimi anni ha faticato più del dovuto restando quasi nell’anonimato a causa di una monoposto non all’altezza della situazione.

La Ferrari sembra invece avere decisamente un altro passo: l’ha mostrato nelle ultime gare di questo Mondiale e proverà, da qui fino ad Abu Dhabi, a raccogliere i punti necessari per provare anche a vincere il titolo Costruttori, superando la McLaren.

Lewis Hamilton in Ferrari: i timori di Horner

Come detto, dal 2025 Hamilton e Ferrari uniranno le forze, creando un team davvero di assoluto spessore se consideriamo anche Leclerc, tutt’altro che una seconda guida. Una Ferrari che punta a vincere e che di certo è temuta dai rivali che hanno come obiettivo il titolo iridato. Ed il pensiero non può non andare alla Red Bul che è sempre più vicina alla conquista del quarto titolo consecutivo con Max Verstappen.

Christian Horner, team principal della scuderia, in un’intervista a ‘TalkSport’, si è detto curioso di scoprire come sarà l’ambientamento di Hamilton a Maranello, dovendo affrontare dinamiche nuove rispetto a com’era abituato in Mercedes.

“Sarà interessante scoprire come si abituerà alla vita in Ferrari Hamilton” ha spiegato Horner. “Arriva da un ambiente che conosce benissimo per averlo frequentato per oltre 10 anni e si tratterà quindi di un notevole cambiamento per Lewis” ha poi aggiunto il Team Principal.

“In Ferrari troverà Charles Leclerc, un pilota molto veloce ma soprattutto troverà una monoposto che sta dando l’impressione di essere in buona forma. Potrebbe aver scelto il momento giusto per cambiare team, un pilota con le qualità di Lewis dev’essere sempre in lotta per il titolo” ha sentenziato, quasi mostrando i suoi timori in vista del 2025.

“Ovviamente avrà visto delle cose per cui ha deciso di cambiare team. Crede nel futuro della Ferrari e sarà affascinante scoprire come finirà” ha poi concluso.