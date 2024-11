Juventus, contro il Torino la partita giusta. Yildiz e Conceicao splendono

Il derby della Mole poteva essere uno spartiacque importante in vista del prosieguo della stagione. Lo è stato? Soltanto il tempo lo dirà, quel che è certo è che la Juventus ha battuto il Torino nel modo più giusto possibile, offrendo una prestazione varia, lucida. La formazione di Motta aveva bisogno di una scossa dopo il pareggio esterno a Lille e così è stato, grazie ai lampi dei gioielli più preziosi in questo inizio di stagione, da Yildiz e Conceicao.

Spesso a questa squadra è stata attribuita la mancanza di cinismo ed è vero, contro la formazione di Paolo Vanoli si è vista una Juventus propositiva che non ha lasciato quasi nulla all’avversario. Una dimostrazione di forza che dovrebbe essere naturale per gli standard storici dei bianconeri. Adesso la sosta per continuare a lavorare in vista della ripresa, per dimostrare di essere sulla buona strada per una crescita graduale.