Milan, la solita storia. Cali di attenzione ed errori evidenti

Il pareggio contro il Cagliari ha parzialmente annullato l’impresa di Madrid, contro il Real di Carlo Ancelotti. Contro la formazione di Davide Nicola, il Milan ha mostrato gli errori evidenti che si sono già visti spesso in questo inizio di stagione. Proprio su questo deve lavorare Paulo Fonseca, ed ecco che la sosta arriva nel momento più adatto, nel momento in cui bisogna mettere al giusto posto tutte le idee, per provare a far chiarezza.

Gli errori difensivi, soprattutto quelli che hanno portato alla rete avversaria, non sono giustificabili in Serie A. Questione di attenzione, di scelte sbagliate: la stessa attenzione di Madrid deve esserci a Cagliari, poi Fonseca a ragione quando dice che il calcio italiano è più tattico e lascia pochi spazi, ma questo non può essere un alibi per una squadra che deve vincere.