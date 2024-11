Non solo Icardi, anche lui si è rotto crociato e menisco: tifosi italiani sotto choc

I tifosi italiani sono sotto choc dopo la rottura del crociato e del menisco da parte del loro idolo. Non solo Mauro Icardi, anche lui ha avuto un infortunio simile

Gli infortuni sono spesso subdoli e infami. Pregiudicano le carriere da un momento all’altro, quando meno lo si aspetta o magari quando si è nell’apice della stagione o addirittura della propria carriera. Si tratta dell’incubo per eccellenza di ogni sportivo, da scongiurare ad ogni costo. L’obiettivo è riuscire ad arrivare al ritiro senza mai aver avuto seri KO, che spesso risultano determinanti.

Nel corso degli anni si ricordano diversi infortuni gravi capitati ad atleti di fama internazionale, anche nel calcio. Due esempi sono Roberto Baggio e Ronaldo “Il Fenomeno”, martoriati da diversi guai fisici nel corso della loro carriera. In questa stagione già sono diversi, solo per restare in serie A, i calciatori che hanno dovuto dire addio probabilmente all’intero campionato come Bremer della Juve e Zapata del Torino.

Non sono di certo gli unici. Basta spostarsi all’estero per vedere quello che è successo proprio pochi giorni fa a Mauro Icardi. Oggi gioca al Galatasaray e l’ex attaccante dell’Inter ha subito la rottura del legamento crociato e del menisco. Questo significa arrivederci al 2025/26.

Quanti infortuni gravi: altra rottura del crociato dopo Icardi!

Una vera sciagura per l’argentino che fin qui era stato grande protagonista nella stagione dei turchi. Insieme a Osimhen e Mertens formava un reparto offensivo ben assortito, di ex serie A. Avevamo visto questo tridente appena giovedì scorso nella gara di Europa League tra Galatasaray e Tottenham.

Partita vinta per 3-2 dalla squadra del classe ’93 ma allo stesso tempo a lui fatale in quanto ha subito il grave KO. Non è il solo però ad aver avuto questo tipo di infortunio negli ultimi giorni. Purtroppo accade anche in altri sport, come in questo caso.

Infatti il campione di scii Matteo Bendotti ha subito la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro in queste ultime ore. Si tratta dello stesso infortunio di Icardi. Stagione finita (peraltro ancora prima di iniziare) anche per lo sciatore italiano. Il 23enne è caduto mentre era in raduno con la Nazionale della Coppa Europa di sci alpino in Val Senales.

Gli esami strumentali, effettuati venerdì scorso, sono stati per lui impietosi. Stagione terminata e adesso dovrà iniziare il lungo periodo di riabilitazione. Un vero choc per tutti i tifosi italiani di scii.