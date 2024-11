Ribaltone Ferrari in classifica: svelato il segreto

La Ferrari è tornata a lottare per i vertici della classifica e adesso sogna il titolo costruttori: ecco la ricetta di Frederic Vasseur

Le ultime tre gare del Mondiale 2024 di Formula 1 si prospettano delle vere e proprie battaglie all’insegna delle emozioni. Lo sanno bene i tifosi della Ferrari, i quali hanno tutte le ragioni di sognare la conquista di un titolo iridato che a Maranello manca ormai da oltre quindici anni.

Il Cavallino Rampante, infatti, è in piena corsa per aggiudicarsi il campionato costruttori e il trend delle gare precedenti suggerisce che davvero vi siano gli estremi per centrare il colpaccio. Perché è di colpaccio che si tratterebbe, dopo che fino all’estate la Ferrari aveva ‘zoppicato’ e la stagione era stata dominata dalla Red Bull e da Max Verstappen (poi frenati da un brusco calo prestazionale, oltre che dalle prestazioni al di sotto delle aspettative di Sergio Perez).

Sarà difficile, certo, lottare con le velocissime McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, ma mai come stavolta, negli ultimi tempi, la Rossa sembrerebbe potersela giocare fino in fondo.

Così la Ferrari è tornata il lotta per il titolo, parla Frederic Vasseur

Alla vigilia dell’appuntamento a Las Vegas, la classifica costruttori recita: 1) McLaren 593; 2) Ferrari 557; 3) Red Bull 544. Un distacco – quello che separa la compagine emiliana dalla squadra di Woking – di appena 36 lunghezze, che potrebbe essere addirittura già colmato in Nevada, dove a disposizione dei team vi sarà un bottino potenziale massimo di oltre 40 punti.

Come dicevamo in apertura, sarà davvero entusiasmante assistere al rush finale di campionato. Ma, in attesa che arrivi il weekend 22-24 novembre, la domanda che si pongono appassionati ed addetti ai lavori è la seguente: come ha fatto la Ferrari a risalire la china in classifica tornando in corsa per il titolo? Ovviamente grande impatto l’hanno avuto gli aggiornamenti portati sulla vettura, esiste tuttavia anche un’altra risposta. L’ha data il team principal del Cavallino, Frederic Vasseur, ai microfoni di ‘Racingnews365’.

“Da mesi portiamo avanti lo stesso approccio: focalizzarci esclusivamente su ogni gara in programma. Credo sia l’atteggiamento più efficace”, ha spiegato il manager francese, illustrando la strategia seguita dalla Ferrari per tornare ai vertici della classifica.

Una strategia che, secondo Vasseur, consente all’intera squadra di lavorare con più serenità e concentrazione. Non è strano, dunque, che interrogato proprio sulle ambizioni iridate della Rossa, l’ex Sauber abbia risposto così: “Sinceramente, non ricordo la classifica nei dettagli; so quali sono le posizioni, ma non i punti esatti, e intendo mantenere questo approccio”.

La speranza dei supporters del Cavallino è che questa visione possa portare, oltre che serenità all’interno dell’ambiente, anche il famoso titolo costruttori. Staremo a vedere come andrà a finire.