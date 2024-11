“Sarà l’ultimo”, rivoluzione Sinner: niente sarà più come prima

Un annuncio scuote l’ambiente che gravita attorno a Jannik Sinner: tifosi a bocca aperta dopo le parole che non lasciano nessun dubbio

Manca sempre di meno alla fine della stagione 2024 per il tennis ma per i primi al mondo come il nostro Jannik Sinner sono ancora in programma degli appuntamenti molto importanti come le ATP Finals che si svolgono proprio in questi giorni a Torino e poi anche la Coppa Davis dove la squadra azzurra di Filippo Volandri cercherà di difendere il titolo vinto un anno fa e dovrà farlo a Malaga affrontando in primis l’Argentina.

L’ascesa ai massimi livelli di Sinner, che in questo 2024 è diventato il primo azzurro di sempre a raggiungere il primo post del raking ATP, ha fatto avvicinare al tennis tantissimi appassionati italiani di sport. Il pubblico infatti è pronto a tifare per il campione altoatesino nelle ATP Finals di Torino, torneo nel quale viene visto da molti come il favorito. Tuttavia, è giunta di recente una notizia che riguarda chi gravita attorno a lui che ha lasciato di sasso i tifosi.

L’allenatore di Sinner, Darren Cahill, annuncia il suo futuro: grande stupore per i tifosi

Sinner ha spesso dichiarato che grande merito del suo strepitoso successo va dato ai suoi allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, quest’ultimo ha inoltre di recente rilasciato un’intervista ai colleghi del ‘Corriere della Sera’ e de ‘La Gazzetta dello Sport’ durante la quale ha parlato di molti argomenti inerenti al presente e al futuro di Sinner e non solo.

Cahill ha parlato di come Jannik stia vivendo un momento di forma positivo e che tutto il team è fiducioso che il detentore dei titoli dell’Australian Open e dello US Open, possa concludere al meglio il suo 2024: “Il momento peggiore della stagione è stata la notizia della positività ricevuta dopo il torneo di Miami. Ma sempre, quando nel cielo si addensano nubi nere, poi arriva uno squarcio di luce. Jan, dopo un normale momento di shock, è andato avanti a testa alta, consapevole di non aver fatto nulla di male”.

L’allenatore australiano ha poi fatto un annuncio molto importante durante questa intervista perché ha reso noto a tutti che quando la sua strada e quella di Sinner si separeranno lui smetterà di allenare e che quindi Jannik sarà di fatto il suo ultimo allievo: “Sarà l’ultimo giocatore che allenerò”.

Arrivato a 59 anni di età, Cahill potrebbe ancora andare avanti a lungo – o almeno questo è ciò che si augurano i tifosi del fuoriclasse nato nel 2001 – se il suo lavoro e quello di Vagnozzi continueranno a dare così tanti frutti, viste anche le eccellenti performance fornite da Sinner in questo 2024 che lui concluderà con certezza matematica al primo posto del ranking ATP.