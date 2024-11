Sinner re delle Atp Finals, Alcaraz si arrende: è ufficiale

Gran finale di stagione a Torino, l’attesa è finita e gli occhi di tutti sono per il tennista azzurro: il pubblico spinge il numero uno al mondo, nettamente favorito per il trionfo

Tutti gli occhi dello sport italiano e internazionale puntati su Torino, e per una volta il calcio non c’entra. Tiene banco il tennis, con la disputa delle ATP Finals, per la quarta edizione consecutiva e come avverrà anche il prossimo anno in Piemonte. Una grande passerella per i migliori al mondo e con Jannik Sinner a caccia di un successo storico.

Il 2024 è stato l’anno che ha proiettato l’azzurro in vetta al ranking ATP. Inizia la 23esima settimana da numero uno per Sinner, anche se con l’alea del ricordo della WADA per il caso Clostebol che potrebbe farlo incorrere in una lunga squalifica. Ma per adesso, non è il momento di pensarci, se ne riparlerà più avanti. E ora, dopo aver conquistato due prove del Grande Slam e tre Masters 1000, in una stagione quasi magica, è il momento di provare a chiudere in bellezza.

Sinner vuole conquistare un risultato mai raggiunto da nessun altro italiano e soprattutto vincere il suo primo torneo ‘in casa’, cosa che non gli è ancora riuscita fin qui in carriera. Lo scorso anno, in finale, fu Djokovic a sbarrargli la strada, ma questa volta il serbo non c’è. Classifica alla mano, ma anche per il momento di forma complessivo, Jannik si è presentato a Torino da grande favorito, pronto a dimostrare la sua superiorità ai rivali.

Atp Finals, le quote: Sinner davanti a tutti, anche ad Alcaraz

Le conferme arrivano da quelle che sono le quote dei bookmakers per la vittoria del torneo. Dati che inevitabilmente vedono il numero uno svettare davanti a tutti, anche al grande rivale Carlos Alcaraz che parte dietro nelle gerarchie.

Per Goldbet e Sisal la vittoria di Sinner a fine torneo è bancata a 2.00 e 2.50. In seconda posizione, Alcaraz, la cui vittoria è quotata a 3.00. A seguire, Zverev e Medvedev, quindi tutti gli altri.

La sensazione è che saranno proprio questi quattro a giocarsi le fasi finali del mini torneo, ma ovviamente dovrà essere la prova del campo a confermare definitivamente il tutto. Tutto il pubblico italiano vuole vedere Sinner trionfare, all’azzurro il compito di corrispondere alle grandi aspettative della piazza e suggellare una volta di più un momento storico.