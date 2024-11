Ultim’ora Djokovic, tifosi commossi: verdetto appena arrivato

Arriva una importante notizia dedicata a Novak Djokovic: i tifosi restano colpiti dopo l’annuncio sul futuro di Nole. Il verdetto è arrivato

Novak Djokovic non ha avuto un’annata felice. Il 2024 per lui è stato un autentico calvario con molti appuntamenti saltati o persi in malo modo. Era primo nel ranking ATP ad inizio anno, adesso è praticamente crollato, lasciando anche la top 5. Ha vinto solo i giochi Olimpici di Parigi, l’unico torneo che ancora gli mancava in carriera ma al momento è una magra consolazione.

Ha fatto discutere la sua scelta di saltare le ATP Finals di Torino, pur avendo diritto (per il rotto della cuffia) a parteciparvi. In molti si stanno chiedendo, a questo punto, quale sarà il futuro del tennista serbo. Arrivano voci contrastanti, ma non è un’eresia pensare che il campione possa essere sempre più vicino al ritiro.

Djokovic, arriva il verdetto sul futuro: l’annuncio

A smentire queste voci è intervenuto Nole in persona in più circostanze, specificando come le sue intenzioni siano quelle di giocare ancora a lungo! Ad ogni modo però dovrà fare i conti con gli infortuni e gli acciacchi fisici che con l’avanzare degli anni sono impietosi e spesso non lasciano scegliere, costringendo gli atleti a dire basta come già capitato proprio in queste settimane a Rafa Nadal. Djokovic ha comunque spiegato come intende procedere nei prossimi mesi.

Si gestirà, giocando solo i grandi appuntamenti. Per questo ha saltato il torneo di Torino in quanto vuole riposarsi e preparare al meglio la nuova stagione, dove vorrà essere ancora protagonista a partire dagli Australian Open. Proprio in vista di quell’appuntamento è probabile che partecipi ad un torneo di preparazione. “Un anno davvero stancante, voglio solo riposare un po’”, ha dichiarato il classe ’87. Ma ha anche asserito di voler provare ad esserci alla Coppa Davis. La critica però continua ad abbattersi in maniera impietosa su di lui e sul suo futuro, dandolo per finito o bollito.

A tal proposito è arrivato un annuncio che sa di verdetto definitivo. Arriva direttamente da Darren Cahill, attuale allenatore di Jannik Sinner ma in passato nel team di Nole. Le sue dichiarazioni in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ spazzano via ogni dubbio, arrivando da uno che conosce molto bene il serbo: “Non date Djokovic per finito! Lui è una leggenda e le leggende trovano sempre il modo di fare la differenza altrimenti non avrebbe vinto 24 Slam”.

Anche Cahill quindi spezza una lancia a favore del campionissimo serbo che pare avere ancora qualche asso nella manica.