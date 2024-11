Ultim’ora Ferrari, annuncio sconvolgente: allarme Hamilton

Da sottolineare le ultime dichiarazioni che riguardano il sette volte campione del mondo e il suo approdo a Maranello: grande preoccupazione

Manca poco al gran finale della stagione 2024 di Formula Uno. Tra due settimane si ritorna in pista per gli ultimi tre weekend di gara che tra Las Vegas, il Qatar e Abu Dhabi concluderanno l’annata e daranno i verdetti definitivi. Se per il Mondiale piloti, tutto sembra indirizzato verso il quarto titolo di fila di Verstappen, dopo la vittoria dell’olandese in Brasile, a spezzare un lunghissimo digiuno per lui, discorsi ancora apertissimi nel Mondiale costruttori, in cui la McLaren è davanti ma la Ferrari può ancora sognare.

In pochi avrebbero immaginato la Rossa in corsa per il titolo fino alla fine, ma tutto questo testimonia il grande lavoro fatto dallo staff di Maranello per far crescere la vettura e riportarla a scenari di reale competitività. Il Cavallino rampante ha saputo anche rialzarsi da una parte centrale della stagione in cui le prestazioni non arrivavano e in questo finale vuole farsi valere in pista, migliorando lo score di 5 Gp vinti e tentando di riportare a casa un titolo iridato che manca dal 2008.

Vincere sarebbe il miglior viatico possibile per arrivare a un 2025 per il quale c’è grande attesa, per l’arrivo di Lewis Hamilton sul sedile della Ferrari, in sostituzione di Carlos Sainz. Una attesa che era iniziata già al momento dell’annuncio, a febbraio, ma all’epoca come detto in pochi immaginavano che nel frattempo la Rossa avrebbe vissuto una annata particolarmente entusiasmante. A questo punto, con il sette volte campione del mondo a fare squadra con Leclerc, la Ferrari può essere davvero la squadra da battere il prossimo anno.

Hamilton alla Ferrari, Horner e la Red Bull hanno paura per il Mondiale

Per tutta la concorrenza suona l’allarme e in particolar modo per la Red Bull, che ha già visto quest’anno mettere il suo dominio in serissima discussione. I timori degli anglo-austriaci trovano conferma nelle parole di Christian Horner.

Il team principal, parlando di Hamilton alla Ferrari, spiega, ai microfoni di ‘Talk Sport’: “Sarà molto interessante vedere come si abituerà lì. Sarà un cambiamento notevole dopo essere stato tredici anni in Mercedes. Ma la Ferrari è in buono stato di forma, penso che abbia scelto il momento ideale per cambiare. E uno come lui deve essere sempre un pretendente al titolo”. Insomma, tutti guardano già con una certa preoccupazione al ‘dream team’ Ferrari.