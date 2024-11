Bomba Max Verstappen, notizia di pochi minuti fa: cos’è successo

La notizia che riguarda Max Verstappen è una vera sorpresa, arriva prima degli ultimi appuntamenti di Formula 1

Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza per il ritorno della Formula 1, poiché l’appuntamento con il Circus è previsto per il fine settimana dal prossimo 24 novembre 2024, quando la tappa sarà Las Vegas. La terzultima e quella che potrebbe già anticipare il vincitore del Mondiale. Dopo la straordinaria risalita in pista e conseguente vittoria di Max Verstappen durante il GP del Brasile, il finale sembra essere indirizzato in favore della Red Bull, ancora una volta.

Indipendentemente da come terminerà il campionato, questa edizione si è rivelata di certo molto avvincente con dei grandi progressi che hanno condotto la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc su tutte a mettere in discussione la posizione protagonista di Verstappen. Ne ha parlato alla rubrica dedicata sul ‘The Sun’, Jeremy Clarkson.

Il giornalista ha analizzato e commentato il GP del Brasile, sottolineando il valore della prestazione di Verstappen, il quale a Interlagos è riuscito a strappare il primo posto alla concorrenza, pur partendo dalla 17esima posizione. Una performance impressionante che Eddie Jordan, il quale di motori e gare ne ha visti di ogni tipo, ha giudicato “la migliore che abbia mai visto”.

F1, applausi a scena aperta per Verstappen dopo Interlagos: l’analisi dell’esperto

Jeremy Clarkson non ha timore di affermare che, guardando alla carriera condotta fino a questo momento e dopo la magistrale prova in Brasile, il pilota olandese della Red Bull possa essere considerato il più bravo mai visto in pista. Ciò metterebbe in discussione la posizione che Lewis Hamilton occupa storicamente in Formula 1. Secondo l’esperto, il pilota britannico che gareggerà in Ferrari a partire dalla prossima stagione ha ormai “superato il suo periodo migliore”.

D’altronde, l’attuale pilota della Mercedes anagraficamente è sulla soglia dei quaranta, quindi in una fase che può essere considerata in linea di massima calante, se paragonata a quella di Max Verstappen. In merito Clarkson scrive sul quotidiano che è possibile che Lewis si senta così.

Ne approfitta allora per una considerazione che sa di provocazione al team Mercedes, alla luce del trasferimento in Ferrari: “È possibile che riempiano il suo serbatoio di carburante con acqua d’orzo e limone invece che con benzina. Ma ciò sembra improbabile. È molto più probabile che ormai sia troppo vecchio”. Sarà soltanto la pista a confermare o smentire Jeremy Clarkson.