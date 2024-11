Italia, diversi dubbi per Spalletti. Le ultime in vista del Belgio

L’Italia scenderà in campo domani in casa del Belgio: gli Azzurri guidano il Gruppo 2 con 10 punti. Tanti dubbi per Luciano Spalletti che comunque sembra intenzionato a riproporre il classico e ormai ben rodato 3-5-1-1. Se la difesa sembra ormai fatta, i maggiori dubbi sembra averli a centrocampo. C’era un ballottaggio tra Barela e Frattesi ma alla fine potrebbero giocare entrambi, in avanti si va verso la coppia formato da Raspadori e Retegui. Dall’altra parte da tener d’occhio De Ketelaere e Lukaku.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti