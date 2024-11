Nations League, si continua sabato: in campo Germania e Olanda

I campionati sono fermi e la Nations League si prende il palcoscenico principale. Diversi giorni con diverse gare in programma, si continua poi nella giornata di sabato.

Per il gruppo 3 della Lega A, la Germania ospiterà la Bosnia Erzegovina, mentre l’Olanda attenderà l’Ungheria. Per il gruppo 1 della Lega B, l’Ucraina farà visita alla Georgia mentre l’Albania ospiterà la Repubblica Ceca. Nel gruppo 4 della Lega B ci sarà la sfida tra il Montenegro e Islanda, mentre la Turchia ospiterà il Galles.

Per il gruppo 1 della Lega C, l’Estonia farà visita all’Azerbaijan mentre la Svezia ospiterà la Slovacchia. Infine, per il gruppo 2 della Lega D, Andorra ospiterà la Moldavia.