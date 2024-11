Nations League, si parte stasera: in campo anche Francia e Inghilterra

Questo fine settimana il campionato si fermerà per dare spazio alle Nazionali. In campo anche la Nations League, con diverse sfide in programma.

Per quanto riguarda il gruppo 2 della Lega A, oltre alla sfida tra il Belgio e l’Italia, in campo anche la Francia che tra le mura amiche ospiterà Israele, sconfitto dagli azzurri proprio nell’ultimo turno. Nel gruppo 2 della Lega B, l’Inghilterra farà visita alla Grecia, mentre l’Irlanda ospiterà la Finlandia.

Nel gruppo 3 della Lega B, l’Austria sarà ospite del Kazakhistan mentre la Slovenia attenderà la Norvegia. Concluderà il palinsesto di domani il gruppo 4 della Lega C con due sfide in programma: l’Armenia ospiterà le Isole far Oer, mentre la Lettonia farà visita alla Macedonia del Nord.