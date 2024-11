Adidas e Kings League Italia insieme per la nuova collaborazione

Adidas è orgogliosa di annunciare la nuova partnership con Kings League Italia, la rivoluzionaria competizione sportiva che ha già conquistato Spagna e Americas (Messico). Questa collaborazione segna un passo importante per portare l’innovazione e l’entusiasmo della Kings League anche in Italia. Adidas sarà il partner ufficiale per l’abbigliamento e le attrezzature sportive della Kings League Italia. Questo include la fornitura di divise e accessori per tutte le squadre partecipanti e la collaborazione con la media house di Kings League per creare contenuti esclusivi e coinvolgenti, che verranno distribuiti attraverso le principali piattaforme social e digitali. Questa partnership offre ad Adidas l’opportunità di connettersi con una nuova generazione di appassionati di sport attraverso il formato innovativo della Kings League. La collaborazione aumenterà la visibilità del brand permettendole di raggiungere un pubblico giovane e attivo e consolidando la sua reputazione come leader nell’innovazione sportiva.

L’evento di presentazione ufficiale si terrà il 18 novembre alle ore 20:45 a Torino e sarà trasmesso in diretta su TikTok, Twitch, YouTube e X. I tryouts, che si sono svolti il 9 e il 10 novembre a Milano, hanno già mostrato il grande interesse e la passione per questa nuova forma di competizione sportiva, che ha già prodotto numeri straordinari, raggiungendo 34 miliardi di Brand Impressions e 810 milioni di Engagement sui propri canali, con un engagement rate di circa l’8%.

“Siamo entusiasti di collaborare con Kings League Italia,” ha dichiarato Alessandra Furia, Sr Director Brand adidas. “Questa partnership rappresenta un’opportunità unica per connetterci con una nuova generazione di appassionati di sport e per portare l’innovazione e la creatività di adidas in un contesto dinamico e in continua evoluzione.” “La collaborazione con adidas è un passo fondamentale per il nostro progetto,” ha affermato Marc Carrión, Chief Marketing & Digital Officer Kings League. “Siamo sicuri che insieme riusciremo a creare contenuti straordinari e a coinvolgere sempre più persone in questa avventura sportiva.” Adidas è entusiasta di supportare Kings League Italia in questa avventura, contribuendo a portare un’esperienza sportiva unica e innovativa al pubblico italiano.