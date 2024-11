Italia, prova completa in Belgio con qualità e sofferenza

Primo tempo di livello altissimo, poi l’avvio di ripresa esitante. Ma la nazionale azzurra vince in Belgio ottenendo tre punti fondamentali in Nations League. Decisiva la rete di Tonali sul suggerimento di Di Lorenzo, al termine di un’azione davvero ben calibrata.



I ragazzi di Spalletti hanno messo in campo tutte le caratteristiche della grande squadra: qualità tecnica invidiabile, sofferenza gestionale e un ottimo spirito energico.