Secondo l’Equipe la DNCG non è stata convinta dalle argomentazioni del Presidente Textor che si era detto positivo sull’esito dell’incontro delle scorse ore. In un recente comunicato l’Ol aveva presentato un debito finanziario da oltre 501 milioni di euro: per decisione dell’organo di vigilanza del club di Lione, oltre ad avere il mercato bloccato nella prossima sessione invernale, è retrocesso momentaneamente nella seconda divisione francese.