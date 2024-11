Niente Ferrari per Hamilton: è saltato tutto

Coloro che sono in frenetica attesa di vedere Lewis Hamilton alla guida della monoposto della Ferrari resteranno sorpresi dopo l’ultima notizia

Il primo passo verso la stagione 2025 di Formula 1 sarà l’appuntamento ad Abu Dhabi per i test Pirelli, che riguarderanno alcuni dei piloti del Circus. Infatti, vi prenderanno parte tra gli altri Esteban Ocon e probabilmente anche Nico Hulkenberg, i quali il prossimo 10 dicembre a Yes Marina testeranno le gomme per la prossima annata con le nuove vetture. Ciò avverrà praticamente a due giorni dall’ultimo GP in calendario per il Mondiale di F1 e sarà un toccasana per gli appassionati, che quantomeno potranno avere un assaggio di quanto presenteranno due scuderie – Haas e Sauber in questo caso – dal 2025.

Per i piloti stessi è un appuntamento importante, poiché in qualche modo consente loro di familiarizzare con anticipo con il nuovo team e iniziare a percepire i cambiamenti che affronteranno. Per questa ragione la Ferrari era in attesa che potesse partecipare all’evento anche Lewis Hamilton. Dalla prossima stagione il sette volte campione del mondo entrerà a far parte della famiglia del Cavallino Rampante. Un desiderio che entrambe le parti nutrono da tempo e che finalmente troverà riscontro nella realtà. Ma non si partirà da dicembre.

Infatti, nonostante non sarà più un membro della Mercedes, in quei giorni Lewis Hamilton dovrà partecipare a un evento commerciale con lo sponsor Petronas, nel rispetto di precedenti accordi. Quindi, non ha ottenuto il permesso di realizzare i test Pirelli con la Rossa. Verosimilmente il britannico scenderà in pista con la Ferrari soltanto nel 2025, ma il team principal Frederic Vasseur sta partorendo un’idea speciale.

F1, quando Lewis Hamilton alla guida della Ferrari? Una data per l’esordio

Il team principal starebbe pensando a un paio di giornate di ‘Testing of Previous Cars’, che potrebbero aversi tra gennaio e febbraio, per fare in modo che Lewis Hamilton entri in contatto con il volante Ferrari e le procedure degli ingegneri di Maranello, prima che avvengano le consuete prove di pre-campionato in Bahrain. Una scelta dettata da esigenze, se si considera che i test invernali a Sakhir saranno soltanto di tre giorni. Quindi, suddivisi per due piloti, vuol dire che a disposizione di ciascuno ci sarà circa un giorno e mezzo prima dell’esordio stagionale di F1.

Siccome il regolamento afferma che le prove auto possono essere effettuato in pista con vetture di almeno due stagioni più vecchie, Lewis Hamilton potrà testarsi anzitutto sulla monoposto del 2022, basata sull’effetto suolo, o quella del 2023, quindi la F1-75. In qualche modo ne dà conferma Frederic Vasseur a ‘Autosport’: “Hamilton è un pilota sufficientemente esperto da non aver bisogno di molte ore di prova per abituarsi alla Ferrari. Può essere veloce già nel primo giorno o comunque in fretta. Faremo un paio di giorni di test e poi Bahrain. Per me sarà abbastanza”.