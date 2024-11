Le ultime dall’infermeria giallorossa:

– Dybala ancora a parte oggi ma domani dovrebbe iniziare a lavorare in gruppo.

– Hermoso torna ad allenarsi col gruppo in settimana, obbiettivo averlo a disposizione per il Tottenham.

– ⁠Hummels oggi ha la febbre

– ⁠Saelemaekers prosegue senza problemi il lavoro di recupero individuale.