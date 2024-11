Angelo Bonfrisco, ex arbitro, durante Sportitalia Mercato ha parlato del caos arbitri: “Rocchi si lamenta di un gruppo di 40 arbitri, si lamenta perché negli ultimi dieci anni si è lavorato male. Si è lavorato politicamente, non tecnicamente. Sui contributi, nei venti anni hanno sempre girato intorno al problema ma non hanno mai fatto contratti come si deve”.