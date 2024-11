Milan, Fonseca: “Brutta gara. Troppa tattica. Prestazione figlia di Cagliari? Forse nel subconscio…”

Dopo lo 0-0 contro la Juventus, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha commentato la deludente prestazione dei suoi.

“Non è stata una buona partita. È stata noiosa. Troppo tattica, le squadre non hanno preso dei rischi per poter attaccare meglio. Penso che non è stata una bella partita da vedere“.

Meglio sulla fase difensiva, male su quella offensiva.

“Difensivamente penso che siamo stati bravi. Non dobbiamo dimenticare che questa squadra, la Juventus, ha fatto 4 gol qui contro l’Inter. La squadra è migliorata difensivamente, anche perché la Juventus non ha preso tanti rischi, ma penso che siamo stati bravi in difesa. Il problema penso che sia stato in attacco. Non è facile creare situazioni contro una squadra come la Juventus, la squadra che prende meno gol e concede meno occasioni agli avversari. Penso che offensivamente abbiamo quasi sempre preso le decisioni sbagliate. E dopo penso che non abbiamo preso rischi offensivamente, soprattutto negli ultimi metri possiamo rischiare, e penso che non l’abbiamo fatto“.

Questa partita è stata figlia di Cagliari?

“Magari il subconscio della squadra, dei giocatori…anche perché abbiamo lavorato tanto difensivamente. Magari il subconscio dei giocatori non volevano prendere gol. Ma penso che difensivamente siamo stati bravi, ma il problema è stato offensivamente. Il rischio, la decisione, penso che questo è stato il problema“.

Cosa deve scattare anche caratterialmente nella squadra per fare tanti punti e risalire la classifica?

“Normalmente noi siamo una squadra che crea tante occasioni. Nelle ultime due partite abbiamo fatto 6 gol, abbiamo avuto altre occasioni. Normalmente noi siamo una squadra che ha molte opportunità per segnare. Penso che abbiamo preparato la partita per difenderci bene ma anche per avere l’iniziativa, per attaccare bene contro una squadra che noi sappiamo essere difficile da superare. Ma penso che abbiamo anche possibilità di fare meglio, di rischiare, abbiamo giocatori forti ne”uno contro uno, possiamo fare meglio offensivamente. È chiaro, abbiamo giocato qui con il Napoli, abbiamo perso ma abbiamo creato tante occasioni. Penso che sia stata la prima partita che non abbiamo avuto praticamente opportunità. Penso che sia stata la prima partita dove non abbiamo preso rischi offensivi. Magari questo subconscio dei giocatori che volevano difendere bene, ma se vogliamo vincere dobbiamo fare meglio“.