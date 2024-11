Le formazioni ufficiali di Napoli e Roma per il match valido per la 13esima giornata e in programma alle 18 al Maradona.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri