Il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video dopo il gol annullato nel finale: “Non capisco bene che cosa sia successo. L’arbitro ha dato il gol, poi il Var ha detto che non era gol e tale analisi non mi è piaciuta. In Inghilterra non è fallo e neanche in Europa, così come per me e per la mia squadra”.